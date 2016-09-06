遭通緝潛逃越南養豬 今押返直說「很踏實」

2016-09-06 19:25

〔記者邱俊福／台北報導〕男子林志聖在5年前夥同友人涉嫌在高雄持槍行搶檳榔攤後，經法院判刑7年2個月，便潛逃越南藏匿，不僅在當地養豬，還結交1名越籍女友，至今長達4年多，刑事局國際科經透過越南移民局協緝下，將他逮捕，今天傍晚押返歸案，一踏上國土，他直說「很踏實」。

警方說，41歲林嫌，99年7月19日，夥同朱、許等人共組強盜集團，在高雄橋頭地區持槍搶奪檳榔攤，並搶得贓款後逃逸，經高雄地檢以強盜罪起訴，遭法院判處7年2個月刑期，林嫌隨即利用法院審訊交保期間，隔年8月間持護照棄保搭機出境潛逃至越南藏匿，隨即發布通緝。

刑事局國際科經將相關資料交付駐越南聯絡官協請越南相關單位協緝後，查知林嫌潛逃至越南，隱姓埋名定居於平陽省，刻意躲藏於台商的養豬廠工作，並結交越籍女友，經我國駐胡志明市辦事處移民秘書及警察聯絡官等協調越南移民局積極查訪下，終於順利緝獲林嫌到案。