| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宋楚瑜任APEC特使？ 府：人選確定就對外說明 氣象局發布15縣市大雨特報 南高屏豪雨警戒 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

遭通緝潛逃越南養豬 今押返直說「很踏實」

2016-09-06  19:25

〔記者邱俊福／台北報導〕男子林志聖在5年前夥同友人涉嫌在高雄持槍行搶檳榔攤後，經法院判刑7年2個月，便潛逃越南藏匿，不僅在當地養豬，還結交1名越籍女友，至今長達4年多，刑事局國際科經透過越南移民局協緝下，將他逮捕，今天傍晚押返歸案，一踏上國土，他直說「很踏實」。

警方說，41歲林嫌，99年7月19日，夥同朱、許等人共組強盜集團，在高雄橋頭地區持槍搶奪檳榔攤，並搶得贓款後逃逸，經高雄地檢以強盜罪起訴，遭法院判處7年2個月刑期，林嫌隨即利用法院審訊交保期間，隔年8月間持護照棄保搭機出境潛逃至越南藏匿，隨即發布通緝。

刑事局國際科經將相關資料交付駐越南聯絡官協請越南相關單位協緝後，查知林嫌潛逃至越南，隱姓埋名定居於平陽省，刻意躲藏於台商的養豬廠工作，並結交越籍女友，經我國駐胡志明市辦事處移民秘書及警察聯絡官等協調越南移民局積極查訪下，終於順利緝獲林嫌到案。

廣告
  • 男子林志聖押返歸案。（記者邱俊福翻攝）

    男子林志聖押返歸案。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 潛逃 越南 通緝犯 養豬
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：遭通緝潛逃越南養豬 今押返直說「很踏實」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.