遭通緝潛逃越南養豬 今押返直說「很踏實」
2016-09-06 19:25
〔記者邱俊福／台北報導〕男子林志聖在5年前夥同友人涉嫌在高雄持槍行搶檳榔攤後，經法院判刑7年2個月，便潛逃越南藏匿，不僅在當地養豬，還結交1名越籍女友，至今長達4年多，刑事局國際科經透過越南移民局協緝下，將他逮捕，今天傍晚押返歸案，一踏上國土，他直說「很踏實」。
警方說，41歲林嫌，99年7月19日，夥同朱、許等人共組強盜集團，在高雄橋頭地區持槍搶奪檳榔攤，並搶得贓款後逃逸，經高雄地檢以強盜罪起訴，遭法院判處7年2個月刑期，林嫌隨即利用法院審訊交保期間，隔年8月間持護照棄保搭機出境潛逃至越南藏匿，隨即發布通緝。
刑事局國際科經將相關資料交付駐越南聯絡官協請越南相關單位協緝後，查知林嫌潛逃至越南，隱姓埋名定居於平陽省，刻意躲藏於台商的養豬廠工作，並結交越籍女友，經我國駐胡志明市辦事處移民秘書及警察聯絡官等協調越南移民局積極查訪下，終於順利緝獲林嫌到案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 臉都綠了！委員全代會酸連勝文選輸 結果本人坐在台下...
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 我女棒輕取港 分組第一晉級
- 方志友刁難林予晞 收視率發飆
- 騎ubike文化巡禮 認識竹塹一級老店屋
- 接待為綠營助選的陳菊 花縣議長遭國民黨開除
- D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
- 桃園地景藝術節週五登場 今辦防溺救生演練
- 908台灣國清查蚊子館 點名國防部
- 嗆歐巴馬「妓女之子」 杜特蒂：我後悔了…
- 用漂白水洗廁 婦人竟險送命、住院52天
- 中秋怎麼玩？ 多元就業產業連線帶你Play
- 黨產會決議 不當黨產禁支付黨工薪資
- 王菲年底復出開唱 傳票價破3萬
- 馮媛甄亂吃藥 下場是胃穿孔17洞
- 新南向政策啟動 邀日星助攻
- 怒罵歐巴馬「妓女之子」 杜特蒂怪媒體
- 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
- MLB》43歲柯隆依舊猛！6局未失分率大都會奪勝（影音）
- 八日大巨蛋公安改善大限 鄧家基：會等到最後一刻
- 忠明高中開放學生上課自由配 老師行銷課程「吸睛」
- 大樂透、今彩539開獎囉！
- 「受控外國公司」投資收益課稅時點 財部：有2方案
- 羽球》「沒說不動廖冠皓」 蔡鴻鵬回應這樣說...
- 同志從後門上車遭司機羞辱 驚動倫敦市長
- 談張景森言論 林全：「外來遊客都值得招待」
- 舒淇結婚保密到家 謝霆鋒送祝福酷酷說…
- 險惡！ 艾希頓不讓愛女進演藝圈
- 遊阿朗壹 旭海社區帶路即刻成行
- 行李箱滑落電扶梯砸人 判拘40天
- 台鐵協商 中秋疏運阻力大減
- 視障生遇正義魔人 羞辱逼讓座／「果然看得到，眼睛亮得跟什麼一樣」
- 美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
- 震災善款支應校舍重建 議會監督小組反對
- 國家歌劇院漏水修復 中市府籲按時保養
- 93遊行後.. 林萬億：何不坐下來好好談？
- 網友喊「哈妮」 純情男險被騙1萬8
- 6旬同好開畫展 共圓畫家夢
- 小7店員拚了！ Cosplay成關東煮搶客源
- 竹市櫃子計畫第2年 共設2.3萬個學生置物櫃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭通緝潛逃越南養豬 今押返直說「很踏實」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分