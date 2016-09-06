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護孕妻勒斃竊賊被判有罪 勇夫直呼不服氣

2016-09-06  18:54

〔即時新聞／綜合報導〕31歲的男子何柏翰前年10月晚間，為保護懷孕的妻子與闖空門的小偷扭打，並將小偷扣頸壓制致死，高等法院今上午判何2月徒刑、得易科罰金，何男今下午對媒體表示，他跟妻子都對判決不服氣。

何柏翰於前年10月25日晚間，與孕妻返回北投租屋處時驚見47歲竊賊張俊卿躲在廁所，何男質問張男身分卻遭攻擊，雙方發生激烈扭打，過程中何男將張壓制在地，但警方趕抵時張男已臉色發黑、陷入昏迷，送醫不治。士林地院一審依過失致死罪判何柏翰3月徒刑、緩刑2年，何男提出上訴，今上午高等法院改判2月徒刑、得易科6萬元罰金、緩刑2年，全案定讞。

《蘋果》報導，何柏翰今下午對判決直呼「不服氣！」他質疑「如果是你遇到這種狀況（小偷闖入家中），會怎麼做呢？」何也提到，妻子獲悉判決結果後也覺得不服氣，針對媒體追問是否願意接受民事賠償，何男仍以「不服氣」一句話做回應。

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  • 31歲的男子何柏翰（中）前年10月晚間，為保護懷孕的妻子與闖空門的小偷扭打，並將小偷扣頸壓制致死，高等法院今上午判何2月徒刑、得易科罰金。後方是何的妻兒。（資料照，記者楊國文攝）

    31歲的男子何柏翰（中）前年10月晚間，為保護懷孕的妻子與闖空門的小偷扭打，並將小偷扣頸壓制致死，高等法院今上午判何2月徒刑、得易科罰金。後方是何的妻兒。（資料照，記者楊國文攝）

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相關關鍵字： 何柏翰 勒斃 孕妻 小偷 懷孕 竊賊 過失致死 闖空門
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