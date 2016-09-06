酒後沒克制力 強摸女同學大腿判刑7月

2016-09-06 17:52

〔記者王定傳／新北報導〕新北市蘇姓男子前年8月間，與友人到板橋某KTV歡唱，因喝多了，沒克制力，竟在包廂內，把高中時的女同學小美（化名）抱到大腿上，強吻還摸大腿，旁人見狀阻止，蘇還打傷小美的男友，新北地院依強制猥褻罪判蘇男7月徒刑，可上訴。

本案發生於前年8月21日晚間11時許，小美因喝酒坐在沙發休息，不料，蘇男竟假借酒意，把小美抱到自己的大腿上，除強行親吻外還摸她大腿。

胡姓友人見狀趕緊阻止拉扯，小美因此跌倒受傷，小美的男友見狀也與蘇男發生衝突，左臉頰、鼻子多處被打傷；事後小美男友（現已結婚）提告傷害罪嫌，小美在審理時，陳報狀紙還原當時情形，蘇因此又被依強制猥褻罪嫌起訴。

傷害部分，法院今年5月間，判蘇4個月又拘役50日定讞。強制猥褻部分，蘇男認罪，法官認為蘇男所為造成小美心理恐慌，判刑7月；可上訴。

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