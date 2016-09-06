失智老婦路上迷途 警用「人臉辨識」助返家
2016-09-06 18:00
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林警分局翠山派出所警員林威志下午3時40分巡邏時，在通往北市外雙溪的至善路二段路上，發現有名老婦人走在馬路中，林員立刻停車查看，趕緊將她帶到路旁，發現老婦不知道自己住哪邊，身上也無任何證件。
林姓警員說，當他在路旁不斷詢問老婦人時，察覺老婦疑似罹有失智病症，由於天氣悶熱，於是先將她帶回派出所安置，經警用電腦交叉比對後，終於確認這名婦人姓仇，家住在離外雙溪有8公里之遠的北市後港地區，趕緊聯繫仇姓老婦的家人前來照護、帶回。
家屬說，仇婦患有老人失智症，中午趁家人不注意自行開門外出不知去向，焦急地四處尋找3個多小時，還好警方即時發現她，否則後果不堪設想，家屬對於員警協助搜尋，讓老人家能順利返家不致流落街頭，再三感謝士林警方。
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