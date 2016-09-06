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疑未注意前方路況 國道4車連環撞3人輕傷

大貨車煞車不及追撞小貨車。（新北市消防局）

2016-09-06  18:27

〔記者曾健銘／新北報導〕國道中山高速公路南下36.5公里處，今日下午4時許傳出連環車禍！國道警方表示，1輛遊覽車因車機故障停在路肩等待救援，行經該路段的2輛小貨車疑似未注意前車狀況，發現後緊急煞車，但後方的2輛大貨車煞車不及迎面撞上，警消獲報趕赴現場，所幸無人受困，事故造成3人輕傷，分別由救護車、國道警車送往林口長庚醫院治療。

事故已在稍早排除，恢復全線通行，詳細肇事原因國道警方已介入調查。

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    大貨車煞車不及追撞小貨車。（新北市消防局）

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