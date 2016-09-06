女子公寓住處趴地不醒 弟叫鎖匠已無救
2016-09-06 17:46
〔記者陳恩惠／台北報導〕北市47歲賴姓女子疑因痼疾，今天中午被弟弟發現衣著完整，趴在環河北路公寓的臥房地上，趕緊向消防局119求救，救護員趕抵，檢視發現，賴女全身僵硬，已無生命跡象，同時發現賴女趴地的部位也出現屍斑，顯示死亡時間至少有4小時以上，由於賴女有癲癇症病史，不排除猝死可能，家屬悲傷難過，對死因無任何意見。
台北市消防局119勤務中心，今天中午12時左右接獲北市賴姓男子焦急報案，「拜託你們，我姐姐趴在地上都不動，怎麼叫也叫不醒！」消防局立刻派出救護車1部，3名救護員馳援，抵達環河北路巷內公寓4樓，發現1女子衣著完整趴在地上，檢傷發現早已沒了氣息。
賴女的弟弟說，姐姐離婚後搬回家中，他與姐姐同住，今天凌晨他們姐弟倆，因為前一夜看電視太晚，雙雙在客廳沙發上睡著，等他今天早上9時餘醒來，發現姐姐不知何時已返回臥室，半小時後他叫姐姐吃早餐未獲回應，猜測可能太累，讓姐多睡一會兒，直到11時半再次敲門叫姐姐起床吃中餐，仍未獲回應，當下他就納悶，繞到陽台窗邊，發現姐姐臥室的門、窗都已上鎖，隱約好像看到姐姐趴在地上。
賴男驚覺不對，趕緊下樓跑到街角叫來鎖匠，並在中午12時，終於將姐姐臥房的門鎖打開，發現姐姐仍一動不動地趴在地上，身體有些冰冷，在鎖匠的幫忙下，打119求救，沒想到仍救不回；他說，姐姐先前也曾發病過，當時由於發現得及時，送醫救回，沒想到這次發現得太晚，讓他很難過。
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