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中橫公路慈恩段 晚間7時起預警性封路 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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巷道追車不分畫夜 台東保安隊取締惹議

2016-09-06  17:38

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣警局保安隊霹歷小組查緝交通違規不分畫夜，就連村落街巷和產業道路也不疏漏，但卻傳出暗夜鳴笛廣播，疾速穿梭村落窄巷追車，取締未載安全帽，居民飽受驚擾，有人怨懟擾民，也有人譴責違規者自找麻煩不守法，但異口同聲期盼警方取締作為宜修正；交通隊表示，警方取締違規於法有據，但會檢討如何避免影響民眾作息。

未戴安全帽的違規機車騎士順著村落街巷加速竄逃，尾隨警車亮閃警示燈及鳴笛示意停車受檢未果，又開啟播音系統，時值深夜近11點，大部分居民都已入夢鄉，警笛聲及播音同時響起，原本靜謚無聲的村落，霎那間變的吵雜不安，居民紛紛奪門查看，直呼膽顫心驚。

「晚上開那麼快取締違規，如果撞到人誰要負責」婦人瑪麗說，騎機車未戴安全帽或酒駕都是違法，被警方取締是罪有應得，但深夜快11點了，警車鳴笛閃燈又播音，還沿路疾駛追車，萬一有小孩突然衝出，後果不堪設想，倘若發生憾事，責任歸屬又該如何釐清。

她表示，能夠理解警方取締違規、保護用路人安全的決心，但進入村落街巷或入夜後應有其他的變通作為，如以行車紀錄器畫面開單告發車主等，盼做修正。交通隊表示，根據相關道路交通法規，取締地點沒有省道或村落街巷的區分限制，整起作為未違規，但會檢討改進，提醒巡邏同仁入夜後儘量小心注意。

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  • 保安隊霹歷小組暗夜追車取締交通違規，居民驚醒圍觀。（記者陳賢義翻攝）

    保安隊霹歷小組暗夜追車取締交通違規，居民驚醒圍觀。（記者陳賢義翻攝）

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