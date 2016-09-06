老梗！「假兒子」吶喊行詐 老翁險受騙6萬
2016-09-06 18:13
〔記者黃良傑／高雄報導〕誤信電話那頭喊救的是兒子，66歲孫姓父親討價還價後，怕來不及提領兒會遭殺害，急籌6萬元交贖欲救子，幸被鹽埕分局員警及時阻詐，協助找到兒子確認沒被綁架，父子二人今向警方致謝。
在高雄經營印刷廠的孫父，5日下午接到自稱討債公司員工的男子電話，指他在連鎖飲料店工作的兒子，因幫友人做保借錢80萬元，友人卻捲款蒸發，現已將其子擄走要求付贖，否則要打斷手腳，甚至要他兒子的性命。
孫父要求與兒子對話，「假兒子」一旁吶喊「爸！救我」，孫父竟信以為真，不斷與綁匪殺價喊價，終於壓到贖金6萬元，因身上僅1萬元現金，孫父擔心來不及救人，兒子會慘遭撕票，向隔壁妹妹借錢5萬元，籌足6萬元立刻趕往超商，妹妹感覺有異報警處理，七賢所員警林信樺、林恭賢趕到現場處理。
警方告知他被詐騙集團所騙，孫父反駁「怎麼可能」，員警安撫孫父情緒，為取信孫父，警方花近2小時連絡上孫男兒子，最後孫男知兒平安無事，才鬆了一口氣，父子二人昨再向警方致謝，感謝適時阻詐，否則印刷廠家當可能都不保。
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