爬民宅偷窺女子如廁 慣竊男被逮法辦
2016-09-06 17:07
〔記者王俊忠／台南報導〕四十四歲男慣竊爬民宅偷窺女子如廁，受害女發現驚呼、大喊，警方獲報調閱周邊監視器認出偷窺嫌犯是楊姓慣竊，通知楊嫌到案說明，楊嫌坦承確有偷窺女子如廁情事。訊後，警方依妨害秘密罪函送檢方偵辦。
南市警五分局實踐派出所於9月4日受理吳姓女子報案指她在北區大武街家中如廁時，遭一名男子從窗外偷窺。吳女發現男偷窺狂後大聲呼叫，偷窺狂才倉皇逃離。
警方受理報案、立即調閱附近監視器，發現偷窺男騎單車經過該處時，利用一旁停放的機車，攀爬到吳女住家廁所窗戶，趁機窺視被害人如廁。員警過濾監視器畫面的偷窺男臉部特徵，分析研判他應是四十四歲的楊姓慣竊。
警方循線到楊嫌住處通知他出面接受調查，楊嫌由家屬陪同到警所說明，並在警方提示監視錄影畫面後，坦承偷窺犯行不諱。
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