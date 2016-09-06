女騎士無照又闖紅燈 不滿被開單辱罵員警
2016-09-06 17:03
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名27歲傅姓女子，昨晚騎機車闖紅燈，被巡邏員警攔停取締，經查又發現傅女無照駕駛，罰鍰金額合計7800元；傅女疑不滿被開單，當場大聲咆哮，辱罵警察，整個過程被路人PO上網，被警方依妨害公務罪嫌押送上車時，還對到場採訪的媒體記者「比中指」。
竹北警分局表示，三民派出所員警昨晚巡經竹北市光明一路、文田街口，見傅姓女子騎機車闖紅燈，趨前將她攔下取締，經查又發現傅女也無照駕駛，遂舉發她闖紅燈及無照駕駛2項交通違規行為，罰鍰總數合計7800元；沒想到，傅女取其諧音「機掰」，以不雅字眼辱罵執勤員警。
警方表示，員警當場嚴詞制止，並告誡傅女若再對警察口出惡言，可能會涉嫌妨害公務；但傅女卻情緒失控，仍不聽勸阻，持續辱罵，員警當場依現行犯逮捕她。逮捕過程，傅女頑強反抗，邊罵邊以手推擠員警，員警不得已將她壓制在地，再帶回派出所。
整個過程被路人拍下並PO上臉書。傅女向警方供稱，她因視力問題才無法考照；但由於她情緒失控，不斷辱罵警察，員警執法過程全程錄影錄音，今天將全案依妨害公務罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
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