車手帶女友出任務 遭警逮捕送辦
2016-09-06 16:50
被害人將裝有假鈔的信封袋依約放置在一處花圃（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕18歲陳姓男子涉嫌擔任詐騙集團的車手，昨天中午受命北上，欲向1名受騙的韋姓婦人拿取80萬元，還邀約不知情的女友同行談情，結果韋婦機警報警，還跟警合作以假鈔依約放置在北市路邊一處花圃內，引蛇出洞，警方順利將陳嫌逮捕，一併帶回其女友釐清，女友才得知男友竟從事詐騙，警訊後陳嫌被依詐欺送辦。
警方說，家住桃園市中壢區的陳嫌，沒有工作，自稱在網咖被詐騙集團吸收，只要順利取款，每件可獲3000元酬勞，卻找女友一起搭火車北上執行「任務」，而出面取款時，要求女友在附近巷道等候，結果當場被逮。
警方調查，昨天上午，韋婦接獲「妳兒子幫人做保，現在欠了我們80萬，人在我們手上！」的來電，經透過鄰居報案後，轄區北市警大安分局和平東路派出所立即派員前往住處了解，發現韋婦還在電話中，且判斷根本是詐騙，隨即先打電話聯繫韋婦兒子，進一步確認沒有替人做保，且正在上班，安全無虞。
隨後，警方要求韋婦假裝配合，依指示前往銀行提款，此時銀行交付裝有假鈔的信封袋，由韋婦依約丟棄在北市南昌街的路邊花圃內，一路尾隨的陳嫌隨即出現取款，被埋伏警員當場將他逮捕到案。
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