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稱20年前捐10萬今偷香油錢 竊賊被逮向神明道歉

2016-09-06  16:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市西港區金砂里一間宮廟的香油錢，7月24日中午遭人偷走，只留下100元，佳里警分局後營派出所經過1個多月，過濾路口監視器以機車追人，50歲的張姓嫌犯今天到案，供稱20多年前曾捐10萬元香油錢給該宫廟，如今日子不好過，坦承偷走4300元的香油錢，以用來修理機車，因良心不安，在員警陪同下到廟內上香，向神明道歉。

張嫌表示，他因曾捐錢給廟方，案發當天到廟裡走走，見當時廟內無人，香油錢的箱子門又沒關緊，臨時起意徒手偷走箱裡的錢，聽到有機車靠近的聲音，趕緊起身離開。張嫌離開時還在廟口遇見廟祝，故作鎮定隨口閒聊兩句即離開。

警方調查，張嫌騎乘的機車屬於永康區某車行，原由一名女性友人承租，2年多前將租賃權利轉讓給張嫌，警方循線找到女性友人，再透過女子聯絡張嫌到案。

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  • 張姓竊嫌偷香油錢被逮，回到廟內向神明上香道歉。（記者劉婉君翻攝）

    張姓竊嫌偷香油錢被逮，回到廟內向神明上香道歉。（記者劉婉君翻攝）

  • 張姓竊嫌偷香油錢被逮，回到廟內向神明上香道歉。（記者劉婉君翻攝）

    張姓竊嫌偷香油錢被逮，回到廟內向神明上香道歉。（記者劉婉君翻攝）

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