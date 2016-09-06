連偷法警2支手機 開庭時手機掉出遭活逮

2016-09-06 16:37

〔記者楊國文／台北報導〕蕭姓超商職員涉嫌向機車行詐得一部機車，遭查獲後上法院等候開庭空檔，竟在法警室連偷2名女警的手機，以為神不知鬼不覺，卻在開庭時竊得的兩隻手機突然掉出口袋，使其犯行曝光，士林地院今依詐欺、竊盜罪判蕭男6月徒刑，得易科罰金18萬元。

判決指出，有多項竊盜前科的蕭姓男子，任職某連鎖超商，去年12月7日下午，以一天900元租金，假裝向北市世X機車行承租機車1天，但屆時拒不返還，機車行吳姓負責人報警，蕭男行蹤不明遭通緝中。今年2月16日晚間，蕭男行經新北市中和區員山路和台新街口時，遭警方臨檢查獲。

今年3月21日上午10時，蕭男到士林地院出庭，被帶到法警室內等候之際，看見黃姓、郭姓女警將手機放在辦公桌上，竟偷偷伸手竊得該兩女警的手機，藏放在口袋內，不料，上午11時20分時，蕭男在士院第五法庭開庭時，他竊得的2隻手機突然掉出口袋，為法官當場發現，告發他另涉2件竊盜罪。

特別的是，士林地院以蕭男詐騙機車使用71天才遭查獲，雖無犯罪所得，但他共詐得6萬3千元的「機車使用利益」（900元／天x71天-900元（租車已付）=63000元），因此今判決的同時，也諭知追徵此價額。