| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中橫公路慈恩段 晚間7時起預警性封路 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

暖警送愛 認購1200盒喜憨兒月餅

新竹縣警察之友會認購1200盒喜憨兒月餅。憨兒們今天彈奏烏克麗麗，感恩獻唱「愛就是我們的未來！」（記者廖雪茹攝）

2016-09-06  16:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中秋節快到了，新竹縣警察之友會今天認購喜憨兒月餅禮盒1200盒，讓新竹縣所有辛勞的基層員警，除了能享用憨兒們用心烘焙的月餅，也能一起做公益支持憨兒實現夢想，讓這個團圓節日充滿甜蜜與溫馨。

今年喜憨兒的中秋月餅，銷售狀況不佳，竹北喜憨兒烘培屋邀請各界發揮愛心，踴躍訂購。竹縣警友會在縣長邱鏡淳的號召下，認購喜憨兒月餅1200盒，希望發揮拋磚引玉的作用，憨兒代表今天在「sefun café 喜歡你餐坊」，頒予感謝狀給警友會，由總幹事李錦復接收，並感謝縣長的愛護。

李錦復將禮盒送交竹北分局及六家派出所代表。憨兒們開心大喊「我最喜歡警察了！」並彈奏烏克麗麗，感恩獻唱「愛就是我們的未來！」

李錦復說，這次的暖警送愛喜憨兒行動，除了發揮愛心幫助喜憨兒，也同時照顧到第一線的基層員警，一舉兩得。

警察局長溫枝發和李錦復，隨後將月餅陸續送到4個分局，將分發到轄內51個派出所，向全體警察賀節。

相關影音

廣告
  • 新竹縣警友會在縣長邱鏡淳的號召下，認購喜憨兒月餅1200盒，希望發揮拋磚引玉的作用，憨兒代表今天在「sefun café 喜歡你餐坊」表達感謝之意。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣警友會在縣長邱鏡淳的號召下，認購喜憨兒月餅1200盒，希望發揮拋磚引玉的作用，憨兒代表今天在「sefun café 喜歡你餐坊」表達感謝之意。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣警察之友會認購1200盒喜憨兒月餅。憨兒們今天彈奏烏克麗麗，感恩獻唱「愛就是我們的未來！」（記者廖雪茹攝）

    新竹縣警察之友會認購1200盒喜憨兒月餅。憨兒們今天彈奏烏克麗麗，感恩獻唱「愛就是我們的未來！」（記者廖雪茹攝）

  • 憨兒代表頒予感謝狀給認購月餅禮盒的新竹縣警友會，由總幹事李錦復接收。（記者廖雪茹攝）

    憨兒代表頒予感謝狀給認購月餅禮盒的新竹縣警友會，由總幹事李錦復接收。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹警察局長溫枝發（右）和新竹縣警友會總幹事李錦復（左白衣），將喜憨兒月餅分送給基層員警，向全體警察賀節。（警方提供）

    新竹警察局長溫枝發（右）和新竹縣警友會總幹事李錦復（左白衣），將喜憨兒月餅分送給基層員警，向全體警察賀節。（警方提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喜憨兒 暖警 月餅
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：暖警送愛 認購1200盒喜憨兒月餅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.