暖警送愛 認購1200盒喜憨兒月餅

新竹縣警察之友會認購1200盒喜憨兒月餅。憨兒們今天彈奏烏克麗麗，感恩獻唱「愛就是我們的未來！」（記者廖雪茹攝）

2016-09-06 16:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中秋節快到了，新竹縣警察之友會今天認購喜憨兒月餅禮盒1200盒，讓新竹縣所有辛勞的基層員警，除了能享用憨兒們用心烘焙的月餅，也能一起做公益支持憨兒實現夢想，讓這個團圓節日充滿甜蜜與溫馨。

今年喜憨兒的中秋月餅，銷售狀況不佳，竹北喜憨兒烘培屋邀請各界發揮愛心，踴躍訂購。竹縣警友會在縣長邱鏡淳的號召下，認購喜憨兒月餅1200盒，希望發揮拋磚引玉的作用，憨兒代表今天在「sefun café 喜歡你餐坊」，頒予感謝狀給警友會，由總幹事李錦復接收，並感謝縣長的愛護。

李錦復將禮盒送交竹北分局及六家派出所代表。憨兒們開心大喊「我最喜歡警察了！」並彈奏烏克麗麗，感恩獻唱「愛就是我們的未來！」

李錦復說，這次的暖警送愛喜憨兒行動，除了發揮愛心幫助喜憨兒，也同時照顧到第一線的基層員警，一舉兩得。

警察局長溫枝發和李錦復，隨後將月餅陸續送到4個分局，將分發到轄內51個派出所，向全體警察賀節。

相關影音