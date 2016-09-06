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李珍妮帶女兒認親再告妨害名譽 今結果出爐

2016-09-06  16:17

〔記者溫于德／台北報導〕名媛李珍妮為女兒今年初提告妨害名譽，指金控前副總吳春台為生父，對方卻公開聲明無血肉關係，導致媒體對她冷嘲熱諷，日前已被台北地檢署駁回；李珍妮身為母親，為女兒再議，案子進入高檢署；高檢署認為再議無理，今予以駁回，全案確定。

全案起因於，李珍妮在美國產女後，因當時周旋於科技老闆宣明智與吳春台之間，她無法確定生父是誰，直到民國102年確定，女兒非宣男的種，李女才改要吳男認女。但吳男也發聲明「本人無法理解，為何時至今日，李小姐突然聲稱小孩與本人有關」。

李女不滿，今年初帶女兒到北檢提告妨害名譽；她當時說，去年8月間，女兒開始接觸網路，就在Google搜到這份聲明稿，已對她幼小心靈造成傷害，因此提告。

但檢察官辦案時，以「小孩的名字、李女的姓名，時間則設在民國102年8月12日至當年最後一天」等條件進行設定，皆無法搜到與小女孩、聲明稿與吳男間有關的網頁或網頁；至於李女所稱聲明稿，則是對李女作回應，認定是吳春台的自我防衛，未直接妨害到小孩的名譽，因此當時做出不起訴處分。

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  • 名媛李珍妮為女兒今年初提告妨害名譽，指金控前副總吳春台為生父，對方卻公開聲明無血肉關係，高檢署認為再議無理，今予以駁回，全案確定。（資料照，記者張文川攝）

    名媛李珍妮為女兒今年初提告妨害名譽，指金控前副總吳春台為生父，對方卻公開聲明無血肉關係，高檢署認為再議無理，今予以駁回，全案確定。（資料照，記者張文川攝）

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