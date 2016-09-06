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最壞示範...沒戴安全帽又酒駕 父對兒道歉

2016-09-06  15:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕吳姓男子席間接到兒子電話，補習班放學沒人載他回家，愛子心切的他匆匆趕往接送，父子因沒戴安全帽遭警方攔下，更被發現酒駕，兒子看父親為了接他被抓進派出所，滿臉愧意落淚，吳父反過來向他道歉：「我做了最壞的示範！」

仁武警分局溪埔派出所員警黃志偉、吳峻嘉4日夜間9時許巡經大樹區台29線溪埔路，發現47歲吳姓男子騎機車搭載兒子，父子倆都沒戴安全帽，趨前攔查。

吳男向警方表示，兒子剛補習放學，妻子臨時有事無法接送，因為上課地點離住家很近，才未戴安全帽，他信誓旦旦說以後都會依照規定戴安全帽。

對話之間，黃、吳2員聞到吳男散發酒味，追問下他坦承從事砂石車司機，因為天雨沒有上班，下午與友人聚餐時喝了高粱與啤酒。吳男酒測值0.31mg/l，警方依公共危險罪嫌帶回偵訊。

兒子因父親為了載他被抓，滿臉愧意且眼眶泛淚，吳父則反過來向他道歉說：「歹勢，我做了最壞的示範！」保證下次不會了。

另外，溪浦派出所3日深夜11時，在大樹區中正一路與中興北路執行取締酒駕勤務，見一部白色自小客車從台29線北向南行駛，駕駛人見警方路檢，立即在南下車道迴車逆向往北逃逸，經攔查26歲柯姓駕駛酒測值0.86mg/L，依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 吳男酒駕接送，向兒子道歉：「我做了最壞的示範！」（記者洪臣宏翻攝）

    吳男酒駕接送，向兒子道歉：「我做了最壞的示範！」（記者洪臣宏翻攝）

  • 酒駕男遇臨檢站，逆向逃逸被逮。（記者洪臣宏翻攝）

    酒駕男遇臨檢站，逆向逃逸被逮。（記者洪臣宏翻攝）

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