謊稱「家人在殯儀館」少女無照開LEXUS被抓包
2016-09-06 15:51
〔記者姜翔／台北報導〕台北市1名17歲潘姓少女，今天凌晨1時許，偷開家中價值百萬的LEXUS轎車，與2名分為14、15歲的周姓及余姓少年，相約在台北市民生社區1間便利商店。沒想到潘姓少女剛到，進入超商購物時，余姓少年卻在店外與路過民眾發生爭執，驚動路人報警。警方到場後，揭穿潘姓少女無照駕駛，而3人竟輪流瞎掰「有家人在二殯」，想博取警方同情，但謊言仍被戳破。
盤查過程中，余姓少年氣焰囂張，在員警面前指著與剛剛發生衝突的民眾說「我要跟他單挑啊」。但3人見警方強勢作為，余姓少年改打悲情牌說「我家現在有人在二殯，能不能讓我過去」。但警方詢問余姓少年「那你其他家人呢」，余姓少年卻又改口說「都睡了」。
警方後續發現潘姓少女涉無照駕駛，而余姓少年竟跳出頂包說「車是我開的」，但謊言立刻被警方識破，警方開出無照駕駛及違規停車2張罰單；警方後續將3人帶回派出所，並通知其親屬。而潘姓少女的媽媽到場時，怒斥女兒「那麼晚還在外面亂跑」，最後3人分由親屬帶回。
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