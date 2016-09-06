中壢住宅火警 母逃生、兒嗆暈未脫險

中壢住宅火警，母親即時逃生、兒子被嗆暈送醫急救仍未脫險。（記者李容萍翻攝）

2016-09-06 14:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區晉元街289巷內的一棟3層樓透天厝，今天下午1時15分發生住宅火警，火勢從1樓客廳往上延燒，當時屋內的一對母子，女屋主即時逃生，同住的23歲兒子被濃煙嗆暈受困在1、2樓樓梯間，經消防隊員冒險進屋搶救送醫，到院前一度無呼吸、心跳，經搶救後恢復呼吸、心跳，目前仍在急救中。

消防局第二大隊獲報共出動消防人員51名、各式消防車23輛前往灌救，火勢於下午1時41分撲滅，起火原因和財物損失仍有待調查。

中壢住宅火警，母親即時逃生、兒子被嗆暈送醫急救仍未脫險。（記者李容萍翻攝）