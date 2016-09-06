通緝犯虐柴犬遭逮 最高可罰7萬5

動保處將白色柴犬Kuro帶回安置，林姓男子虐待動物的行為，依照《動物保護法》第卅條，最高可處七萬五千元罰鍰。（動保處提供）

2016-09-06 14:48

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市動保處五日接獲民眾通報位於淡水區北新路上的公寓樓頂一名男子持鏈子毆打白狗並連續踢踹，經鄰近住戶制止後悻悻然將白狗帶回租屋處。動保處會同淡水分局水碓派出所稽查，竟查獲具有吸毒前科的施暴人林姓男子及通緝犯飼主潘姓男子，動保處將白色柴犬Kuro帶回安置，林姓男子虐待動物的行為，依照《動物保護法》第卅條，最高可處七萬五千元罰鍰。

狗受虐影片社群網站公布，許多民眾接來電通報；動保處隨同淡水分局水碓派出所員警前往現場稽查，經四處詢問鄰居及比對後，才鎖定位於四樓的住戶，但現場敲門無人應門也未聽見犬隻吠叫。傍晚員警會同房東再度稽查時，竟發現林姓施暴男子及潘姓飼主是吸毒犯，隨即將兩人帶往派出所偵訊。

據林男表示，Kuro是潘男飼養一年多的柴犬，生性調皮常常翻咬垃圾桶，當日將牠帶至頂樓大小便時，竟又沿著樓梯吞咬垃圾，一氣之下便出手教訓牠，林男辯稱，牠受到驚嚇便會慘烈哀號，決無虐待事實；動保處已將Kuro帶回安置，將對牠進行完整的檢查及治療。

新北市動保處長陳淵泉表示，別於一般常見的「黑柴」、「赤柴」及「胡麻柴」等花色，「白柴」非常罕見，「我當獸醫快卅年，這是我第二次看到白色柴犬。」

Kuro目前安置在新北市動保處，很親近人且乖巧，當它發現可以離開籠子出來透氣時十分雀躍，但不難發現走路一拐一拐。陳淵泉表示，Kuro推測約四歲，除了前腳有發炎狀況、耳朵有耳疥蟲外，其餘都健康，推測可能是被踹傷，目前已施打了消炎針，預計幾天後康復。

對於狗後續的處置，陳淵泉說，未來如果兩人都要去服刑，那麼先詢問家屬是否願意帶回去養；若是家屬不養就須簽切結書放棄飼養，就會開放外界領養。