找不到人洩憤對空鳴槍 槍毒通緝犯落網
2016-09-06 14:54
〔記者蘇福男／高雄報導〕毒品及槍砲通緝犯李姓男子，懷疑江男協助女友搬家，卻拒絕向他透露去向，憤而率眾登門興師問罪，未料撲空，同夥一氣之下竟持改造手槍對空鳴槍，隨即鳥獸散，湖內警方循線查獲一批槍彈，一干人等也全部落網。
警方調查，44歲李男平日擁槍自重、為非作歹，火力強大令人咋舌，他與女友感情破裂，懷疑江男協助搬家又拒絕透露去向，8月7日凌晨3時許，夥同潘姓、張姓、蔡姓友人前往高雄阿蓮區忠孝路欲找江某理論，一干人等在江某住處前叫囂，均無人應門，毒品通緝犯張男（43歲）一氣之下，竟持改造手槍對空鳴槍，隨即鳥獸散。
警方獲報趕抵現場，發現馬路上留有4顆已擊發彈殼及2顆未擊發子彈，立即組成專案小組擴大偵辦，經調閱路口監視器，鎖定涉案人及車輛，但李男、張男均為前科累累通緝犯，熟知警方偵辦手法，因此案發後不斷變換藏匿地點、交通工具及行動電話，與警方鬥智。
警方根據各方相關情資，徹夜埋伏跟監，先在屏東內埔逮捕開槍的張嫌，在其隨身背包內起獲作案用改造手槍2支、彈匣3個和裝滿38顆子彈，，李姓主嫌自知法網難逃，遂帶同警方前往岡山區本洲路一處廢棄工廠，起獲制式霰彈長槍1支、霰彈5顆、改造手槍5支、子彈26顆等槍彈。
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