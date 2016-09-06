賭場被查8警被質疑記過、送辦 檢簽結警盼平反

岡山分局轄區賭場被維新小組獲，員警被質疑偽造文書、取締不力，遭記過、送辦，檢方最後簽結沒有不法，受處分員警喊冤盼獲平反。（資料照）

2016-09-06 14:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕岡山分局轄區去年遭督察室維新小組（已改靖紀）查獲賭場，該分局7名員警協助偵訊賭客，被檢質疑偵訊賭客疑避重就輕，督察室主動查辦，除行政處分外，也依偽造文書函送，2名刑警記過處分被吊牌，另5警遭記過處分。

但檢方最近查無不法，全案簽結，7警卻已遭行政處分，身心俱疲，當時的偵查隊長王永吉也連座，認為考核、督導不周，同遭記過處分，但有員警不滿遭誣指偽造文書，對賭客放水或避重，揚言提告以還清白。

據了解，8名遭行政處分的官警，除前隊長王永吉督導不周遭記過處分，小隊長和偵查佐2人被吊牌，調離刑事單位，其他5名員警被記過1至2次不等的懲處。

督察長鄭明忠強調尊重員警爭取自身權益，但即使不違法律，仍有行政責任的問題，8人可透過申訴委員會表達，保障自己的權益，屆時會重啟調查，比對偵訊光碟的內容與譯文，還原事實經過，絕對會勿枉勿縱。

8名官警中有人投訴警政署長信箱喊冤，不滿未偽造文書，而且案已簽結，但仍背著行政處分，甚至有人刑事遭吊牌，要求平反，警界看法兩極，有人支持平反，認為檢方簽結確認不違法，行政處分也應一筆勾消。

不過，也有人認為署長陳國恩對包庇賭場深惡痛絕，日前曾指揮警政署靖紀小組南下取締賭場，同時追究查賭不力的督導考核責任，就算官警沒放水、包庇，轄區有賭場不察，加上問訊內容有疑慮，署長恐會放大檢視。