胖賊體型太醒目 被捕直嚷「我要減肥」...
2016-09-06 14:36
TC-160906-87447-A-001至002。
〔記者張瑞楨／台中報導〕本月2日才出獄的游姓男子，體重達140公斤，他在出獄後第二天，就偷機車代步，警方調閱監視器，發現竊嫌的體型特徵太特別，僅約3個小時，就在臺中市北區一家網咖抓到他，他被捕後也頗懊惱說，他知道自己很胖，警察很容易認出來，「我真的要減肥了」。
台中市警局第三分局東區分駐所員警，本月4日中午受理蔡姓民眾報案，指稱停在東區振興路的機車失竊，員警迅速調閱路口監視器，發現體重高達140公斤的竊嫌，騎著機車離去，體重特徵很明顯，就是本月2日才出獄的游姓治安顧慮人口（35歲），不過，游嫌居無定所，員警到游嫌常出沒處所尋找，當日下午3時，在北區一處網咖店前發現失竊機車，旋即逮捕到網咖的游嫌。
游嫌說，9月2日甫出獄，沒有交通工具，遂用自備鑰匙竊取機車代步，得手後立刻騎贓車到北區網咖消費，沒想到很快就被警察人贓俱獲，游男得知是因體型肥胖被警方迅速鎖定，只得低頭認栽，不斷說：「我要減肥了，我真的要減肥了」，警方查扣贓車與鑰匙，全案依竊盜罪嫌移送臺台地檢署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 臉都綠了！委員全代會酸連勝文選輸 結果本人坐在台下...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asset whistle-blowers to receive up to NT$100m
- 曼陀林為愛義演100場 今啟程
- 全球港灣城市論壇登場 25國、49城市代表聚高雄
- 花心老公偷吃 女星整形救婚姻被虧
- 亞洲挑戰盃》肩負後場重擔 蔣淯安練球也練腦
- 連4跌停 1.9萬戶搶上賊車被套
- 食物價格猛漲 主計處：外食價格難跌
- 嗆歐巴馬「妓女之子」 杜特蒂：我後悔了…
- 頂新黑心油風暴 康師傅市值蒸發 4000億
- 樂陞案 丁克華：已扣押「百尺竿頭」在台資產
- 李沛旭腸沾黏住院 蔡淑臻貼心伺候兩頭燒
- 嘲笑習近平誤說「通商寬衣」傳媒體人遭中共約談
- 蔡英文只做4年就好？呂秀蓮：不要用1百天看政績
- 6旬同好開畫展 共圓畫家夢
- 讓座文化變調… 他向國發會提案「廢除博愛座」
- 蘭陽院區試營運 交通分流待解
- 進軍立法會 最年輕羅冠聰出身學運戰將
- 長照服務法即將上路 藍委：錢從哪裡來
- 羽球》「沒說不動廖冠皓」 蔡鴻鵬回應這樣說...
- 舒淇爆密婚 華妃：看到希望，但婚姻不能將就
- 巨石強森講大道理 女兒回爸一坨便便
- 吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案
- 台南豪雨成災 各地陸續傳出災情
- 看衰台北房市 興富發揚言：不賠本就賣
- 漢微科、群聯、聯發科 今年每股配息逾10元
- 股匯續雙漲 新台幣中午暫收31.418元
- 中職》傑尼獅變威尼獅 台南球場淹大水今晚打不成
- 美台國防會議國安局不出席 官員：從沒參加過
- 金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
- 國男甲組籃賽 縣內只1校參加挨批
- 竹市第4所非營利幼兒園 月底開學
- 「受控外國公司」投資收益課稅時點 財部：有2方案
- 反漲價式電業法 台電員工徒步抗議
- 和邪神交往3個月泰勒絲：不蘇胡 拒合走艾美獎紅毯
- 拯救浮士德 巡迴國中戲說反毒
- 邱素貞瑜伽歇業 消保處：15家店已撤銷立案
- 《健康充電站》母乳哺餵衛教講座
- 遊阿朗壹免等一個月 社區帶路即刻成行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：胖賊體型太醒目 被捕直嚷「我要減肥」...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分