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胖賊體型太醒目 被捕直嚷「我要減肥」...

2016-09-06  14:36

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〔記者張瑞楨／台中報導〕本月2日才出獄的游姓男子，體重達140公斤，他在出獄後第二天，就偷機車代步，警方調閱監視器，發現竊嫌的體型特徵太特別，僅約3個小時，就在臺中市北區一家網咖抓到他，他被捕後也頗懊惱說，他知道自己很胖，警察很容易認出來，「我真的要減肥了」。

台中市警局第三分局東區分駐所員警，本月4日中午受理蔡姓民眾報案，指稱停在東區振興路的機車失竊，員警迅速調閱路口監視器，發現體重高達140公斤的竊嫌，騎著機車離去，體重特徵很明顯，就是本月2日才出獄的游姓治安顧慮人口（35歲），不過，游嫌居無定所，員警到游嫌常出沒處所尋找，當日下午3時，在北區一處網咖店前發現失竊機車，旋即逮捕到網咖的游嫌。

游嫌說，9月2日甫出獄，沒有交通工具，遂用自備鑰匙竊取機車代步，得手後立刻騎贓車到北區網咖消費，沒想到很快就被警察人贓俱獲，游男得知是因體型肥胖被警方迅速鎖定，只得低頭認栽，不斷說：「我要減肥了，我真的要減肥了」，警方查扣贓車與鑰匙，全案依竊盜罪嫌移送臺台地檢署偵辦。

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  • 140公斤的游嫌（圖右）被捕之後，不斷嚷著「我要減肥」。（記者張瑞楨翻攝）

    140公斤的游嫌（圖右）被捕之後，不斷嚷著「我要減肥」。（記者張瑞楨翻攝）

  • 游嫌體重達140公斤，騎著贓車在路上，體型相當醒目。（記者張瑞楨翻攝）

    游嫌體重達140公斤，騎著贓車在路上，體型相當醒目。（記者張瑞楨翻攝）

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