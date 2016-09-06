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賣地抽佣、收回扣 金蘭執行長得手近億遭起訴

2016-09-06  14:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］知名品牌金蘭醬油執行長鍾淳仁於擔任董事長期間，受託處理金蘭公司及鍾家地主，出售桃園市桃園區中路段共計1110坪土地，涉嫌與61歲執行總監陳立成，分別從中私取每坪5萬及1萬元不法佣金共計5500萬、1000萬元，向買主換取位於新北市三峽區的房產，並轉登記在兩人配偶名下；陳立成於101年間又受鍾淳仁委託，出售桃園市大溪區埔頂段共13筆道路用地，從中抽取400萬元回扣。

起訴指出，42歲鍾淳仁等人另成立品家豐、沛帝、鼎盛、橋頭堡公司操作轉手貿易，成為金蘭公司產品外銷中國的一級經銷商，藉此賺取金蘭產品銷進中國的價差，賺來的錢大多是協助應付鍾淳仁的生活開銷。

起訴指出，鍾淳仁於98年間，不僅收受紙箱業者再興公司回扣，另藉著董事長的權力，調漲公司購買紙箱的成本，要求業者給付百分之3的回扣金，另又涉嫌侵占中國分公司拆遷補助款、公款。

起訴指出，鍾淳仁等人涉嫌私抽土地買賣佣金、收受回扣，損害金蘭公司近億元，桃園地檢署檢察官指揮調查局北機站偵辦後，偵結依背信及業務侵占等罪嫌起訴鍾淳仁、陳立成共9人。

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  • 金蘭醬油執行長鍾淳仁於擔任董事長期間，受託處理金蘭公司及鍾家地主，出售桃園市桃園區中路段共計1110坪土地，涉嫌與61歲執行總監陳立成，分別從中私取每坪5萬及1萬元不法佣金共計5500萬、1000萬元（資料照，記者楊雅民攝）

    金蘭醬油執行長鍾淳仁於擔任董事長期間，受託處理金蘭公司及鍾家地主，出售桃園市桃園區中路段共計1110坪土地，涉嫌與61歲執行總監陳立成，分別從中私取每坪5萬及1萬元不法佣金共計5500萬、1000萬元（資料照，記者楊雅民攝）

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