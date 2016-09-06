機車撞上砂石車 騎士搶救無效身亡

范姓騎士撞上砂石車，下午搶救無效身亡（記者吳昇儒翻攝）

2016-09-06 13:55

〔記者吳昇儒／新北報導〕20歲范姓機車騎士今日中午12時許行經汐止區新台五路一段與國道3號交叉路口時，不慎撞上轉彎上國道的砂石車，當場失去生命跡象。送醫搶救之後，下午1時23分宣告不治身亡。

40歲徐姓砂石車司機向警方表示，自己是看到號誌亮起左轉專用綠燈，才會向左轉彎，準備北上基隆，怎知轉到一半，車腹受到撞擊，側護桿凹陷，下車查看發現一名騎士滿身鮮血，倒臥在地；警方也對砂石車駕駛進行酒測，酒測值為零，證明司機並無酒駕。

警方調查，機車車頭直接撞擊到砂石車的側邊，但當時的號誌為何？有無車速過快問題，仍待釐清，現已請工程師將砂石車上的行車紀錄器帶回調查案發原因。