全聯結車迴轉「軟腳」，貨櫃傾斜擋道。（記者彭健禮攝）

2016-09-06 13:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕1輛全聯結貨車，今天近午在苗栗縣台13線頭屋鄉象山村路段的迴轉時，第2節貨櫃左側車輪「軟腳」，造成貨櫃傾斜，整輛全聯結貨車橫擋在車道上，僅容機車、小客車通過，遊覽車等大型車輛，只得掉頭繞行。目前由大型拖吊車協助處理中。

全聯結貨車陳姓駕駛表示，他載運建材，從台中出發，準備前往台北，途中下中山高頭屋交流道買飲料喝；因全聯結貨車車體長，他找到空間足夠的路段迴轉，但沒料到路面有斜度，造成第2節貨櫃傾斜。