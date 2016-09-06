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新北金山警副分局長倒下！疑心肌梗塞身亡

金山副分局長郭俊哲（左）平日健康狀況良好，今午公辦途中猝死，令同仁感到震驚與不捨。（記者吳政峰翻攝）

2016-09-06  13:33

〔記者吳政峰／新北報導〕新北市金山警分局副分局長郭俊哲今天上午至警政署開會，結束裝備檢查會議，返回金山途中，11點半在基隆大武崙段感到尿急，下車到加油站上廁所，再次返回車上時突然打呼及抽搐，隨即陷入昏迷。

車上同仁見情況危急，趕緊以偵防車將他送至基隆長庚醫院急救，11點45分到院仍未甦醒，初判為心肌梗塞，急救至1點10分不治。

金山分局長張錦成獲悉，除請同仁聯絡其太太與兒子，也立刻趕回醫院探視。

郭俊哲現年56歲，警大56期，平日表現良好，身材微胖，但身體健康無礙，突然發生意外，同仁均感到詫異與不捨。

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  • 郭俊哲警大56期畢業。（記者吳政峰翻攝）

    郭俊哲警大56期畢業。（記者吳政峰翻攝）

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