機車撞砂石車 騎士重創送醫搶救中

現場還遺留機車騎士血跡（記者吳昇儒翻攝）

2016-09-06 13:20

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北汐止區新台五路一段與國道3號交叉路口今日中午發生一起機車撞砂石車車禍案件，20多歲的機車騎士由新台五路往台北方向行駛時，疑似未及注意準備左轉上國道3號的砂石車，竟直接從車腹撞過去。騎士當場失去呼吸心跳，送醫搶救當中。

砂石車司機向警方表示，自己是看到號誌亮起左轉專用綠燈，才會向左轉彎，準備北上基隆，怎知轉到一半，車腹就受到撞擊，下車查看，一名騎士滿身鮮血，倒臥在地。

警方調查，機車騎士確實撞擊到砂石車的側邊，但當時的號誌為何？有無車速過快問題，仍待釐清。

砂石車車腹擋泥板受到猛烈撞擊凹陷（記者吳昇儒翻攝）