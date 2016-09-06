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林口報廢車場火警 火勢猛烈撲救中

警消人員在現場射水灌救，目前已控制火勢。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-06  12:45

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區寶林路1處報廢汽車回收場，今日中午12時許驚傳火警，目擊民眾報案指稱，該回收場的鐵皮工廠的報廢汽車突然起火燃燒，火勢快速延燒到周遭的車輛，竄出陣陣黑煙，新北市消防局獲報立即派遣9分隊、中隊、大隊前往灌救，目前火勢已受到控制，警消人員仍在現場射水灌救中。

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  • 警消人員在現場射水灌救，目前已控制火勢。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員在現場射水灌救，目前已控制火勢。（記者曾健銘翻攝）

  • 汽車報廢場傳火警，黑煙直竄天際，遠在幾百公尺外就可看見。（記者曾健銘翻攝）

    汽車報廢場傳火警，黑煙直竄天際，遠在幾百公尺外就可看見。（記者曾健銘翻攝）

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