林口報廢車場火警 火勢猛烈撲救中

警消人員在現場射水灌救，目前已控制火勢。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-06 12:45

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區寶林路1處報廢汽車回收場，今日中午12時許驚傳火警，目擊民眾報案指稱，該回收場的鐵皮工廠的報廢汽車突然起火燃燒，火勢快速延燒到周遭的車輛，竄出陣陣黑煙，新北市消防局獲報立即派遣9分隊、中隊、大隊前往灌救，目前火勢已受到控制，警消人員仍在現場射水灌救中。