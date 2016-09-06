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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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KTV鬥毆 持槍男被打成失明

2016-09-06  12:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一家KTV，於昨天清晨發生兩派青年鬥毆事件，造成1名23歲陳姓男子一眼失明。警方循線於今天將參與鬥毆的12人傳喚到案，依殺人未遂、重傷害、槍砲等罪嫌偵辦。

警方調查，兩派青年分別來自苗栗市、後龍鎮，昨天凌晨在苗栗市一家KTV，酒後發生口角，後龍幫一方心有不甘，找人手並帶著空氣手槍，到苗栗幫的包廂嗆聲，雙方爆發肢體衝突。

兩派人馬在包廂外大打出手，持空氣手槍的陳男，遭到對方圍剿，不僅手槍被奪，一眼也被打成失明。

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  • 兩派人馬在包廂外大打出手。（記者彭健禮翻攝）

    兩派人馬在包廂外大打出手。（記者彭健禮翻攝）

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