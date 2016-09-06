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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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住千萬透天厝 竟竊鄰電過生活

嫌犯用自製延長線竊鄰電。（記者蔡清華翻攝）

2016-09-06  12:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名住高雄大學特區千萬透天厝的男子，竟然不繳電費，半年前開始用延長線偷接鄰居空屋的電力使用，被竊電的屋主發現電費異常報警，還接連查獲兩次，氣得大罵「連這種錢也要省！」

警方調查，住楠梓區大學56街29歲的劉姓男子，今年2月起多次侵入鄰居空屋並以自製延長線，竊取該戶之電力使用，日前屋主返回該處巡視打掃發現遭竊電力而報案。

警方指出，陳男擁有家族留給他這棟價值上千萬元的透天房產，卻不願繳交水電，而遭斷水斷電，為了接電，還得冒險從高樓處扮蜘蛛人侵入鄰居空屋，而且還接連兩次以相同的手法竊電。

警方在查緝過程中，在劉嫌住處1樓發現一部解體之重機車，地上滿是機車零件及車牌，經警方查證該車7月底在後勁地區失竊，詢問劉嫌失竊機車來源，即推說該贓車是在網路向一名不知名男子購得的，全案依竊盜罪移送。

警方通知車主前來領車時，感到傷心及憤怒，一直痛罵劉嫌「無天良」，將機車分解破壞成這樣，領回還不知要花多少錢修復。

嫌犯得扮蜘蛛人高樓攀爬侵入鄰宅接電。（記者蔡清華翻攝）

千萬厝天宅成了他的贓車解體場。（記者蔡清華翻攝）

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