提告經紀公司想自由 「小林心如」贏了
2016-09-06 12:26
〔記者溫于德／台北報導〕有「小林心如」之稱的女藝人「陳孟汝JuJu」，大學時期活耀於表演活動，畢業後也想轉往演藝界發展；她採納經紀人傅男意見，若要往演藝界發展，甚至在偶像劇、電影中擔任男女主角，需委託傅男簽經紀約較為妥當；傅男也保證，簽約後，陳孟汝將成為電影「戀戀蟹季」第一女主角、「好想談戀愛」第二女主角。
陳女答應，與威克斯星塢演藝公司簽下經紀約，合約期間是去年7月31日起，至民國116年7月30日止，為期12年。但陳女說，簽約後，威克斯未積極處理經紀事宜，包括在日後更名為「愛在邂逅時」的「戀戀蟹季」中，未取得任何角色，在「好想談戀愛」裡，雖有演出，但非當時承諾的第二女主角。陳女因此提告確認合約不存在，要求解除合約。
威克斯方面則否認任何指控，也主張積極培養陳孟汝；但台北地院認為，威克斯抗辯無理，判陳女勝訴，去年11月27日起，她已不是經紀公司藝人。
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