這警察有耐心 等他講電話10分鐘破場騙局

警察見男子電話講不停，提醒還被要求離開，耐心等10分鐘破騙局。（記者蔡政珉翻攝）

2016-09-06 12:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣43歲陳姓男子，5日晚間10點在苑裡鎮一間銀行ATM前邊拿手機通話，一邊操作ATM，正巧巡簽巡邏箱的員警撞見，直覺不尋常，向陳男表示是否需要協助，但陳男卻示意員警離開，但員警在一旁耐心等候，陳男見警方不離開只好告知是網路購物接到電話可能被重複扣款所以操作ATM，警方告知是詐騙手法後，陳男才恍然大悟。

通霄警分局苑裡分駐所所長謝清海、警員朱致翰執行巡簽巡邏箱時，見陳男一直講電話，神色有點慌張，而且一邊操作ATM，情景與接到詐騙集團電話後急忙操作提款機雷同，所以向陳男表明是否需要協助，不過正急著講電話的陳男卻用手勢要求謝清海、朱致翰離開。

但是謝清海、朱致翰擔心陳男受騙，只好待在一旁，一邊聽陳男通話內容，伺機要再度提醒陳男，等了約10分鐘果然聽到電話彼端要求陳男告知明細表上的存款餘額，謝清海、朱致翰馬上向前跟陳男直接告知這是詐騙電話。

陳男見警方直接表明自己接到詐騙電話，連忙說是因為5月份曾在網路購物，但因處理程序出問題，可能造成帳戶被重複扣款，而且來電所說的購物時間與商品內容都吻合，才會信以為真。

直到警方耐心說明，陳男才知道自己險遭詐騙，2萬6000多元存款差點就一去不回。

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