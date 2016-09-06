男咬警察一口 代價8萬元

2016-09-06 12:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕魏姓男子與林姓友人起爭執，不滿前來處理的警員張家晟護著林，冷不防咬張右手一口，張求償20萬元。基隆地院考量魏無業，判處魏要賠償張員 8萬元。

判決指出，基隆市警一分局忠二路派出所警員張家晟去年5月間，獲報前往處理魏姓男子與林姓男子的糾紛。

張員到場時，見林男身上有傷，且不願對魏男提告，遂護送林離開現場，不料引起魏男不滿。

魏突然張口咬張員的右手，造成張的右手與手指挫傷，還辱罵張員「垃圾」、「警察囂張三小」等。

魏因辱罵警員，刑事被法院依侮辱公務員罪判處拘役30天，張員不甘被咬，另起訴求償20萬元。

法院審理時，考量魏員無業，判處魏男要賠償張員8萬元。