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兩掛人爭風吃醋 從斗六追打到竹山開槍砸車…

「兩掛」人馬在斗六KTV前大打出手，還有人手持安全帽追打。（記者廖淑玲翻攝）

2016-09-06  12:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕疑爭風吃醋，斗六市光明路一家KTV前昨天凌晨發生「兩掛」人馬大打出手，十餘名年輕人打成一片，後來追到南投竹山一處名宅前開槍砸車，全案由竹山分局警方釐清案情並追查肇事者到案，但雙方鬥毆的影片在網路瘋傳，讓人怵目驚心。

「XX哥，這下全台灣警察都會找你，你糗大啦……今天兄弟，明天賣你……你紅了……」昨天該起KTV鬥毆事件發生後，網路瘋傳該群年輕人到竹山尋仇開槍還砸車的畫面，引發議論紛紛，對治安嚴重挑釁。

斗六分局副分局長李仁今天指出，斗六警方在昨天凌晨4點42分接獲報案，指稱在KTV前發生衝突，3分鐘後員警趕到現場時，這群年輕人已一哄而散，調閱監視器發現肇事者有人手持安全帽或徒手互相追打，並沒有人持槍。

後來在南投竹山發生槍擊案件，事後證實是同起衝突事件，斗六分局正逐一釐清在KTV前肇事者身份，提供並協助竹山分局偵辦。

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  • 雙方人馬在KTV鬥毆畫面。（記者廖淑玲翻攝）

    雙方人馬在KTV鬥毆畫面。（記者廖淑玲翻攝）

  • KTV鬥毆事件發生後網路瘋傳。（記者廖淑玲翻攝）

    KTV鬥毆事件發生後網路瘋傳。（記者廖淑玲翻攝）

  • 斗六分局副分局長李仁說明事發經過。（記者廖淑玲攝）

    斗六分局副分局長李仁說明事發經過。（記者廖淑玲攝）

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