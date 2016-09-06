宣傳反詐騙 竹市警局：報案就有LED炫光電扇
2016-09-06 12:05
為增加民眾對反詐騙宣導的印象，警方更啟動「螢光計畫」，推出全國首創ＬＥＤ炫光電扇。（記者王駿杰攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕近年來詐騙犯罪橫行，引發全民高度關注，新竹市警方配合中央政策，積極查緝詐欺犯罪；為增加民眾對反詐騙宣導的印象，警方更啟動「螢光計畫」，推出全國首創ＬＥＤ炫光電扇，只要勇於報案舉發詐騙情事，就有機會獲得。
新竹市刑警大隊今天公布轄內詐騙手法、被害人相關資訊，以近十年遭詐的被害人當作抽樣母體，發現以擁有大學學歷、職業為工程師的被害人占最大宗。
警方統計，以學歷族群分析發現，竹市擁有大學學歷遭詐的被害人佔69％、研究所佔17%；以職業分析發現，工程師被害人佔34％、服務業佔22％。
警方發現，詐騙集團利用非法管道取得被害人網路購物個資，在電話中第一時間取得對方信任，利用此信任感進行詐騙，是竹市最常出現的詐騙手法。
刑警大隊大隊長林宏昇指出，詐騙犯罪猖獗，近年來竹市警方積極打擊詐騙犯罪，逐漸剝開電信網路詐欺犯罪集團的犯罪面紗。
林宏昇表示，竹市94年發生詐欺案件數共1159件，至104年發生件數已下降至549件。此外，警方今年已掃蕩五處大型詐騙機房，查獲詐欺嫌犯105人，車手24人，預防方面，警局也與四大超商辦理反詐騙宣導，已成功攔阻12名差點受害民眾，挽回408萬，雖然成果顯著，卻仍有民眾不斷上當、受騙。
對此，市刑大隊為增加民眾對反詐騙的映象，在警察局長陳耀南的推助下啟動「螢光計畫」，將ＬＥＤ燈泡與手拿電扇結合，製作出炫光電扇，只要按下開關，就可透過風扇旋轉、波動下看見反詐騙相關資訊，十分吸睛，民眾只要向警方報案、檢舉反詐騙情事，就可獲得。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 隋棠「大兒子」上學 羞喊「別在教室外看我」
- 《健康充電站》母乳哺餵衛教講座
- 大谷睽違58天再先發 今日重要賽事預告
- 地景藝術節9日登場 遊客搶先看
- 11個月的煎熬 郭泓志拚返一軍
- 柯下令 北市府、學校餐宴禁食魚翅
- 阿沁妻小產靠女兒療癒 千萬女團關懷弱勢童
- 頂新黑心油風暴 康師傅市值蒸發 4000億
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 軍用市地收回 宜蘭擬建里民活動中心
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 908台灣國清查蚊子館 點名國防部
- 瑞士維氏 打包男人浪漫
- 全球港灣城市論壇登場 25國、49城市代表聚高雄
- 桃猿明年2月 再戰石垣島
- 看問題》國機國造？國際合作？政府應速定調
- 錄音檔曝光 羽協醞釀報復？
- 憨兒月餅贈弱勢 慈團、郵局合捐572盒
- 美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起
- 魯卡斯‧李維頓插畫入侵影像 超搞笑
- 墾丁中客銳減 業者盼政府推旅遊補助
- 說好今天返台 樂陞許金龍跳票
- 絕種80年的袋狼 疑似被目擊現身澳洲
- 入主還是合作？ 尹衍樑：有聯絡辜仲諒，不過...
- 柯南迷朝聖新景點 「工藤新一家」明年春天開幕
- 重返泰北當志工 蕭宇喬不捨老兵
- 美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
- 審追加減預算 12日開臨時會
- 金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
- 王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生
- 中客減少 政院鼓勵國旅緩衝
- 苗市舊經國路廢道 玉華里活動中心恐落空
- 〈圖像心職場〉專案期限步步進逼，該如何是好？
- 國民黨中評委洪秀菊：中華民國是戰勝國 沒理由承受轉型正義
- 首檔韓國ETF登場 台韓互掛ETF為國內投信創舉
- 脊髓損傷肇因 交通事故占最多
- 6旬同好開畫展 共圓畫家夢
- 台股開盤上漲12.7點 報9102.83點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宣傳反詐騙 竹市警局：報案就有LED炫光電扇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分