宣傳反詐騙 竹市警局：報案就有LED炫光電扇

為增加民眾對反詐騙宣導的印象，警方更啟動「螢光計畫」，推出全國首創ＬＥＤ炫光電扇。（記者王駿杰攝）

2016-09-06 12:05

〔記者王駿杰／新竹報導〕近年來詐騙犯罪橫行，引發全民高度關注，新竹市警方配合中央政策，積極查緝詐欺犯罪；為增加民眾對反詐騙宣導的印象，警方更啟動「螢光計畫」，推出全國首創ＬＥＤ炫光電扇，只要勇於報案舉發詐騙情事，就有機會獲得。

新竹市刑警大隊今天公布轄內詐騙手法、被害人相關資訊，以近十年遭詐的被害人當作抽樣母體，發現以擁有大學學歷、職業為工程師的被害人占最大宗。

警方統計，以學歷族群分析發現，竹市擁有大學學歷遭詐的被害人佔69％、研究所佔17%；以職業分析發現，工程師被害人佔34％、服務業佔22％。

警方發現，詐騙集團利用非法管道取得被害人網路購物個資，在電話中第一時間取得對方信任，利用此信任感進行詐騙，是竹市最常出現的詐騙手法。

刑警大隊大隊長林宏昇指出，詐騙犯罪猖獗，近年來竹市警方積極打擊詐騙犯罪，逐漸剝開電信網路詐欺犯罪集團的犯罪面紗。

林宏昇表示，竹市94年發生詐欺案件數共1159件，至104年發生件數已下降至549件。此外，警方今年已掃蕩五處大型詐騙機房，查獲詐欺嫌犯105人，車手24人，預防方面，警局也與四大超商辦理反詐騙宣導，已成功攔阻12名差點受害民眾，挽回408萬，雖然成果顯著，卻仍有民眾不斷上當、受騙。

對此，市刑大隊為增加民眾對反詐騙的映象，在警察局長陳耀南的推助下啟動「螢光計畫」，將ＬＥＤ燈泡與手拿電扇結合，製作出炫光電扇，只要按下開關，就可透過風扇旋轉、波動下看見反詐騙相關資訊，十分吸睛，民眾只要向警方報案、檢舉反詐騙情事，就可獲得。

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