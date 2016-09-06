修水溝未警告 學生賠左眼、區公所國賠376萬
2016-09-06 12:02
〔記者項程鎮／台北報導〕台中市郭姓高中生騎腳踏車回家時，因路旁施做排水溝且鋪上鋼板，與路面有明顯落差，郭生失去平衡，跌至排水溝中，左眼被鋼筋戳刺傷，送醫仍宣告左眼失明，最高法院維持高等法院見解，施工現場未設置警示燈和護欄，導致郭生跌落受傷，判決台中市石岡區公所應國賠376萬元定讞。
判決指出，101年2月初，石岡區公所發包在豐勢路九房巷進行路面及排水溝改善工程，施工路段將4公尺寬的路面縮減約3分之1，還鋪蓋大型鋼板，但沒有放置警示燈號及護欄，同月3日下午2時，郭姓學生外出剪髮，騎乘腳踏車返家，因路面不平，郭生不慎跌至灌漿施工的排水溝中，左眼被鋼筋戳刺傷，治療後宣告左眼失明。
區公所辯稱，原道路封閉施工，因里民反映出入不便，才只封閉一半，一、二審法院都認為，道路施工應製作警示標誌、圍籬，才能防止民眾誤闖，此外，現場也沒人員指揮交通或進行管制，認定區公所應負8成責任，郭生未謹慎騎車，應自負2成責任，判決區公所應國賠375萬9662元，上訴後被最高法院駁回。
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