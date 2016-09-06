| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯續雙漲 新台幣中午暫收31.418元 大雨來襲！氣象局對9縣市發布大雨、豪雨特報 林口報廢車場火警 火勢猛烈撲救中 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 社會

修水溝未警告 學生賠左眼、區公所國賠376萬

2016-09-06  12:02

〔記者項程鎮／台北報導〕台中市郭姓高中生騎腳踏車回家時，因路旁施做排水溝且鋪上鋼板，與路面有明顯落差，郭生失去平衡，跌至排水溝中，左眼被鋼筋戳刺傷，送醫仍宣告左眼失明，最高法院維持高等法院見解，施工現場未設置警示燈和護欄，導致郭生跌落受傷，判決台中市石岡區公所應國賠376萬元定讞。

判決指出，101年2月初，石岡區公所發包在豐勢路九房巷進行路面及排水溝改善工程，施工路段將4公尺寬的路面縮減約3分之1，還鋪蓋大型鋼板，但沒有放置警示燈號及護欄，同月3日下午2時，郭姓學生外出剪髮，騎乘腳踏車返家，因路面不平，郭生不慎跌至灌漿施工的排水溝中，左眼被鋼筋戳刺傷，治療後宣告左眼失明。

區公所辯稱，原道路封閉施工，因里民反映出入不便，才只封閉一半，一、二審法院都認為，道路施工應製作警示標誌、圍籬，才能防止民眾誤闖，此外，現場也沒人員指揮交通或進行管制，認定區公所應負8成責任，郭生未謹慎騎車，應自負2成責任，判決區公所應國賠375萬9662元，上訴後被最高法院駁回。

廣告
  • 郭姓高中生騎腳踏車，因路旁排水溝工程與路面有落差跌倒，左眼被鋼筋戳刺傷。圖與本新聞無關。（資料照，記者黃良傑翻攝）

    郭姓高中生騎腳踏車，因路旁排水溝工程與路面有落差跌倒，左眼被鋼筋戳刺傷。圖與本新聞無關。（資料照，記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國賠 失明 施工
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：修水溝未警告 學生賠左眼、區公所國賠376萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.