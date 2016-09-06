圳頂分隊辦救護訓練營 車禍救護脫困要這樣做⋯

2016-09-06 11:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市消防局第四大隊圳頂分隊轄區內重要道路有台3線、台4線、66快速道路、國道3號等，交通發達，相對的造成車禍救護頻繁，經圳頂義消分隊長邱創祥協調，義消顧問邱政旗提供場所與訓練車輛，22名隊員今天上午輪番上場演練，期以最安全、最簡單、最快速的原則將受困者救出。

圳頂分隊分隊長邱創祥說，圳頂分隊每月平均救護量約230件，其中，車禍救護約100件，而重大車禍需要動用救助脫困者每月約2至3件。分隊處理車禍救護的SOP，會先確認有多少人受傷？是否有人受困？現場指揮官會依據車禍救助處理流程，進行交通管制、現場評估、維持車輛穩定、接近傷患、創造適當脫困空間脫困，最後是現場的復原。

邱創祥呼籲民眾如發現車禍發生，不要先去移動患者，怕傷及患者頸椎，造成2次傷害，應先幫忙報警及警示車輛避開車禍現場，也不要在現場圍觀，影響救災行動。