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表兄妹的畸戀 表哥賠償百萬獲緩刑

2016-09-06  11:38

〔記者溫于德／台北報導〕北市阿平（化名）與家住南部的小美（化名）是表兄妹，女方年幼時，舉家北遷到阿平位於新北市新店的家借住；豈知，阿平、小美發展出不倫戀，進而發生性關係。後因小美向雙方父母坦承這段畸戀，遂報警處理。

法院認為，阿平已觸法，依法判有期徒刑2年，但因發生關係時，未違反小美意願，加上已庭外賠償百萬，因此仍給予自新機會；阿平獲緩刑5年，緩刑期間需提供240小時義務勞務，也需向前往指定機構進行心理輔導。全案仍可上訴。

台北地院判決指，阿平家位於新店區，表妹小美全家北上借住，但兄妹情卻轉而發展出不倫戀。民國88年9月起，阿平數度利用小美假日拜訪時，在不違反對方意願下，發生性關係；畸戀一直到91年、小美已就讀高一才結束。這段不倫戀則是民國102年，才由小美向雙方家長坦承。小美父母提告。

案子歷經新店警分局、台北地檢署調查，進到法院，阿平始終承認犯罪，也賠償小美一家人台幣137萬。法官認為，阿平事後行為顯見他已具有悔意，除口頭道歉外，也確實賠錢，加上他目前月收入4萬，尚需扶養1名2歲的孩童，雖判刑，但給緩刑，也要他上指定機關進行心理輔導。

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  • 阿平、小美發展出不倫戀，進而發生性關係。圖與本新聞無關。（情境照）

    阿平、小美發展出不倫戀，進而發生性關係。圖與本新聞無關。（情境照）

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