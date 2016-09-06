山老鼠借牌標刈草勞務 卻盜樹瘤、扁柏等遭起訴

（記者楊政郡攝）山老鼠先砍下林木，找到買主再來運送下山。

2016-09-06 11:41

［記者楊政郡／台中報導］陳照明、陳正雄等104年間借牌標得東勢林管處的刈草標案、調查標案，其目的卻是要盜取森林主產物，同年6月間得標每天佯裝除草工人，實則進入森林區尋找有價值的扁柏樹瘤、扁柏角材等，同年10月間被查獲3顆樹瘤及7塊角材，嫌犯選在民間殯儀館交易，台中地檢署依違反政府採購法及森林法起訴陳照明等7人及喜樂工程行（出借牌照）。

起訴書指出，陳照明、陳正雄等多人企圖以承攬林管處工程，有合法進入森林的機會而竊取森林主產物牟利，104年間向喜樂工程行借牌，參與東勢林管處發包的刈草標案、調查標案，兩案都順利讓喜樂標到。

同年6月被告等得標後，又安插有盜取珍貴林木的陳嘉榮、繆博信、吳秉雄等，每天佯裝成除草工人，實則深入林區尋找珍貴林木，先行以鏈鋸切割後，就藏放在現場，找到買主之後再上山來運送下山，同年10月25日晚上被告等與買主約好在名間殯葬管理所旁交易，檢警早一步獲得線索，埋伏逮捕，現場查扣2顆扁柏樹瘤，事後又取出7塊扁柏角材。

另查出找7月間被告等人已出售一塊樹瘤得款12萬元。

檢警除了查獲被告盜竊森林主產物，又進一步查出他們借牌取得標案，利用刈草標案、調查標案，可自由進入林管區的機會，趁機盜取森林主產物牟利，檢方依違反政府採購法及森林法起訴陳照明等7人及喜樂工程行。