慈悲基金會捐80萬元餐券 溫飽偏鄉弱勢學子
2016-09-06 11:38
［記者張勳騰／苗栗報導］財團法人佛光山慈悲社會福利基金會，與苗縣府共同推動「人間有情‧佛光有愛」弱勢家戶熱食計畫，發放三餐愛心餐券，今天捐贈80萬元餐券，由苗栗縣長徐耀昌代表接受，預計有9所國中小學1萬4792人次學生受惠。徐耀昌也希望企業界及各界善心人士，能響應熱食計畫做公益，讓弱勢家庭獲得更多的溫暖與幫助。
縣府教育處長劉火欽指出，這項計畫提供弱勢學生三餐熱食券分為50元早餐券及70元的午晚餐券兩種，學童可憑餐券至學校合作的早餐店、自助餐、麵食小吃或超商，享用愛心熱食。
佛光山基金會去年捐贈苗縣7校三餐愛心餐券80萬元，有1萬3000人次受惠。今年有士林國小、西湖國小瑞湖分校、大南國小、烏眉國小、南河國小、海寶國小、福興武術國中小、南庄國中及致民國中等9校受贈，有1萬4792人次學生受惠。
佛光山慈善院院長依來法師，今天上午率同多位師父到縣府捐贈80萬元熱食券，由徐耀昌代表接受，並回贈感謝狀，感恩佛光山慈悲社福基金會善舉，期盼藉此善行義舉，能讓更多人響應加入贊助公益。
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