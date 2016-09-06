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囚車解送途中企圖脫逃 2人犯脫逃未遂罪加一條

2016-09-06  11:34

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署今年3月間派法警押解余姓、張姓2名分別涉及竊盜與毒品案遭裁定收押的人犯，欲前往高雄第二監獄途中，余、張2人卻腳踹、拍打車門，並搖晃囚車，高喊「放我出去！」幸法警緊急通報警網支援，並加速駛抵高雄第二監獄戒護區，才未發生意外，高雄地檢署今將2人依脫逃未遂罪提起公訴。

檢方起訴內容指出，今年3月3日晚間9點40分，高雄地檢署法警押解因竊盜案遭裁定羈押的余姓嫌犯，以及毒品案遭緝獲的張姓通緝犯等2人欲前往燕巢區的高雄第二監獄。

不料，余、張2人卻在途中腳踹囚車車門、拍打車門並搖晃囚車，高喊「放我出去!」以此強暴手段企圖脅迫法警釋放2人。所幸，法警緊急通報警網支援，並加速駛抵高雄第二監獄戒護區，虛驚一場。但高雄地檢署偵結全案，仍將余、張2人依脫逃未遂罪嫌提起公訴。

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  • 嫌犯押解途中脫逃未果，反加罪。（高雄第二監獄資料照，記者張忠義攝）

    嫌犯押解途中脫逃未果，反加罪。（高雄第二監獄資料照，記者張忠義攝）

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