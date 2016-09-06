離譜！國道擦撞肇逃 醉男竟昏睡在匝道口

2016-09-06 11:19

〔記者曾健銘／新北報導〕24歲隋姓男子，日前在台北市中山區與朋友聚餐喝酒，大白天酒駕開車返家，不料在國道1號北上17.1公里處不慎與隔壁車道的小轎車擦撞，但隋男停下查看不到1分鐘就開車離去，讓無辜挨撞的林姓駕駛氣得報案。

國道警方獲報趕往現場處理，隨後在2公里外的東湖出口匝道發現隋男的座車，而隋男因不勝酒力，竟隨意將車輛停在匝道口，倒臥在後座呼呼大睡，為避免後車追撞，警員試圖搖醒他，卻讓熟睡的隋男大為震怒，一度拒絕下車受檢。

當時眼尖的警員發現駕駛座車門邊放著1把手槍，立刻請求線上警力支援，最後3名警員費盡力氣才將隋男拉下車壓制逮捕，而該把手槍經檢視為玩具槍，並無殺傷力。

隋男酒醒後方知鑄下大錯，偵訊時感到後悔莫及，辯稱：「忘記做過什麼事！」經查其酒測值高達0.71，警方訊後依公共危險、妨害公務罪嫌將他移送法辦，另肇事逃逸部分，則依道路交通管理處罰條例第62條舉發。

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