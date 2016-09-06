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高美濕現浮屍 54歲男子死因待查

2016-09-06  10:59

〔記者歐素美／台中報導〕民眾今天上午7點多在高美濕地風車下方海域，發現一具浮屍，趕緊通報第三岸巡總隊前往打撈，確定死者為當地54歲的洪姓男子，至於是自殺或不小心落海，岸巡總隊正找來家屬等調查了解。

第三岸巡總隊今天上午7點多接獲民眾通報指出，高美濕地風車下方海域，發現一具浮屍，岸巡總隊趕緊派員打撈上岸，確認死者為54歲的洪男，洪男機車就停在附近的環港北路上，家屬隨後也趕到現場，岸巡人員正了解洪男死亡原因。

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  • 岸巡人員將洪男遺體抬上岸。（記者歐素美翻攝）

    岸巡人員將洪男遺體抬上岸。（記者歐素美翻攝）

  • 岸巡人員將洪男遺體打撈上岸。（記者歐素美翻攝）

    岸巡人員將洪男遺體打撈上岸。（記者歐素美翻攝）

  • 洪男停在高美濕地附近的機車。（記者歐素美翻攝）

    洪男停在高美濕地附近的機車。（記者歐素美翻攝）

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