竹科工程師耗資自種大麻失敗被逮

2016-09-06 10:50

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東警分局偵查隊根據線報，查獲1名竹科工程師在自家改造溫室種大麻，但他的栽培技術不佳，從網路上買來的31顆大麻種子沒1顆種發芽，他半口大麻菸都沒抽到就被逮捕移送法辦。

「我在網路上看人家種覺得很簡單，沒想到自己種卻都種不活。」這名徐姓竹科工程師（31歲）昨天被竹東偵查隊員警逮捕時，還不斷抱怨大麻很難種，害他花了一堆錢買種子、買設備，都卻什麼結果都沒有。

警方表示，徐男近幾年接連碰上父親過世、女友分手等打擊，竟然想吸大麻菸來放鬆，但又沒有管道購買，所以乾脆上網搜尋相關資訊，最後從網路上購買到大麻種子，並根據網路上的資訊添購幼苗培養皿、髙壓鈉燈、植物生長蓬等設備，把家裡房間改造成種大麻的溫室，想自己種出大麻來吸食，沒想到他還沒種出來就被逮捕，今天將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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