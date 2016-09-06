「拍照片回傳！」警方尋獲尋短女大生
2016-09-06 10:51
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者林嘉東／基隆報導〕「有女大生心情不好，想看海好想死！」警方獲報將計就計，說服吳女拍下海邊的照片回傳，按圖索驥，果然找到獨坐在海邊的吳女，即時挽救一條人命。
基隆市消防局昨晚7時15分接獲台中一名郭姓女子來電報案稱，有女大生有輕生念頭。
基隆市警四分局中華路分駐所也同時獲報，所長張畯盛、警員胡家祥、林佳瑩火速趕抵吳女家中，卻不見吳女在家中。
吳的雙親見警消趕抵嚇一大跳，卻也娓娓道出女兒患有憂鬱症，近日因大學休學重考，情緒不穩，但不知女兒有輕生念頭，昨天下午外出後就未返家。
吳父馬上撥打手機及用LINE聯繫女兒，但都未回應，焦急拜託警方想想辦法。
張畯盛趕緊聯絡報案的郭姓女網友，網友聯絡上吳女，吳女透露：「我心情不好，想看海好想死」。
張畯盛將計就計，請郭姓網友告知吳女「也想看看海」，讓有意尋短的吳女拍下一張看海的照片。
警方便憑著照片，找到獨坐在基隆海岸的吳女。
吳女一見警到場立即嚎啕大哭，警方隨即安撫情緒帶返所，連絡家屬將吳女帶回。
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