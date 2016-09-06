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銀行女經理涉挪用客戶1.4億 南檢起訴

日盛銀行女經理涉挪用客戶鉅款，南市議員李退之（左前）曾率眾到南檢控訴日盛銀行。（資料照，記者王俊忠攝）

2016-09-06  10:44

〔記者王俊忠／台南報導〕喧騰一時的南市日盛銀行新營分行業務資深經理挪用客戶鉅款案，台南地檢署偵結起訴。檢方查出今年五月升上業務資深經理的沈宜鈴涉非法挪用17位客戶1億4400多萬元款項，依違反銀行法等罪嫌對沈提起公訴。

檢方日前將此案移送台南地院審理，法官諭知沈宜鈴10萬元交保。

檢方調查，沈宜鈴從95年11月起擔任南市新營區日盛銀行新營分行理財顧問，一路升職，到今年5月1日晉升業務資深經理，負責銷售銀行相關基金、債權及衍生性金融商品並為客戶理財等 職務。

沈宜鈴為掩飾客戶投資失利事實，竟先後萌生虛構投資事實，以詐取客戶款項，在銀行辦公室內分別向黃姓等17位客戶佯稱買基金、保險、員工優惠存款等投資，或擅自以客戶網路銀行帳號、密碼進入網路銀行系統，以客戶身分自居，製作財產權變更紀錄，或利用保管客戶存摺、印章的機會，挪用客戶款項。

檢方查出，沈女前後共挪用客戶金額1億4432萬4781元，以支付客戶本金或定期、不定期回補利息或彌補其他客戶長期投資虧損。因沈女非法挪用犯行，日盛銀行依民法對客戶有連帶賠償責任，也損害日盛銀行。

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