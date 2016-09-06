論隨機殺人防治 李茂生：或許少年A是真正勇者

犯下駭人聽聞的連續兒童殺傷案的少年A，因為犯案時年僅14歲而免刑，出獄後如一般人工作生活，李茂生認為這是真正的勇者。（圖擷取自網路）

2016-09-06 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕專長刑法的台大法律系教授李茂生，今天（6日）凌晨在臉書發表長篇論文〈隨機殺人事件的成因與對策初探—一個不可能的任務？〉文章探討近年來屢屢造成社會動盪的隨機殺人案，分析隨機殺人犯的性格，並認為對於這類的人，「應該盡量避免親密接觸…多元地容忍其發散鬱悶行徑（宣洩口的建設）…換言之，除了冷淡的擁抱與寬容外，我們別無協助之道。」

李茂生認為，或許有兩種可能的解決之道：其一，細膩地分析周邊的人，然後盡可能讓所有人都能找到困境的出口。其二，則是每當發生隨機殺人事件，除慶幸自己不是被害人外，讓國家司法解決一個病巢，然後靜待下一個不幸的發生。「臺灣好像選擇了後者，殊不知這是毫無希望的脫逃口，一切都會再度地輪迴。」

李茂生在文章中指出，隨機殺人犯往往在幼兒時代受到父母親過度期待，認為自己就應該是強大的菁英、受到異性歡迎，然而長大後接觸社會開始受到挫折，以前的自我形象與現實的處境產生極大落差，於是產生欲求不滿的現象，陷入極度的自戀情結，認為現在的地位並不是應有的，僅是一時不得志的假象，他人都不能理解其能力，不過這種「他責」也只是一種自我嫌惡的反射。

李茂生指出，在扭曲的性格成形後，必須有個破滅性的喪失，作為這種性格深化下去的促進要素，例如追求異性被狠狠拒絕；最後是誘發因素，也就是在有了較慢性的社會性或心理性孤立後，又獲得大破壞性武器或習得犯罪手法（透過媒體對其他犯罪的報導），到這最後的階段，就會導致隨機暴力犯罪的發生。

李茂生強調，少子化、過度期待、拒絕成熟（挫折接受度低）、努力一定會有回報的平等假象的揭穿、人工競爭的社會（新自由主義）等社會現象，使得如今的人們容易陷入前述所描繪的人格缺陷中，對此，日本所採的策略是增強人際關係的建設，透過溫情的關懷，讓社會孤立者能夠重回正常社會關係中，但是，犯下1997年連續兒童殺傷事件（酒鬼薔薇聖斗事件）的少年A，又被發現是在一個正常、溫馨的家庭長大，又打破了溫情可以預防隨機殺人犯的觀念。

李茂生認為，隨機殺人犯都是非常失敗的魯蛇，其中的勇者會直接用自己的手結束自己的生命，比較弱的人則假借國家司法之手，同時透過隨機殺人的手段找一些同伴一起死。還有人像少年A一般，以苟延殘喘的隱忍態度，痛苦的繼續活存，或許少年A才是真正的勇者，映照出生命的可貴，「然而，社會大眾會容忍這類的人繼續存在嗎？」