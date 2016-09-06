正妹女大生PO虐狗影片 意外助警逮2毒蟲
2016-09-06 10:08
［記者游承霖／新北報導］昨日清晨6時許，新北市淡水傳出男子虐狗事件，一名灰衣男子拿著狗鍊不斷朝戴著頸套的小白狗抽打，甚至還出腳猛踹，虐狗行徑遭一名魏姓女學生發現錄影存證、制止，警方接獲報案後，積極追查男子身分，竟發現小狗飼主竟是名毒品通緝犯，虐狗的灰衣男竟是名毒蟲！
警方表示昨日進行網路巡察時，發現22歲魏姓女學生在北新路租屋處所攝的灰衣男虐狗影片，立即派員前往樓頂查看，但灰衣男及小白狗卻早已不知去向，沿著大樓逐層搜索，也並未發現男子及小白狗蹤影，轄區淡水分局水碓派出所所長張哲瑋持續帶隊在大樓搜索，正巧碰上正要出門購物的潘姓飼主（22歲），上前盤查，赫然發現潘男竟是名毒品通緝犯，而虐狗的灰衣男發現屋外騷動，立刻反鎖躲到陽台。
大批員警將套房團團包圍，展開心戰喊話，雙方僵持了10幾分鐘，最終林姓灰衣男（24歲）終於乖乖開門就範，會這麼緊張，原來是因為兩人平常就躲在屋內吸毒，警方入屋四處搜索，在廁所天花板掀開，發現藏有一小只盒子，打開一看竟是毒品及吸食工具，狡猾的林男一度還狡辯否認吸毒，辯稱只來找朋友。
警方隨後拿出女大生影片比對，發現被逮的林男就是女大生錄下的虐狗嫌犯，而狗主人正是遭通緝的潘姓男子，潘男向警方供稱，昨日將愛犬交林男照顧，並要他帶小白狗到頂樓放風，不料林男卻嫌小白狗亂咬東西，一氣之下用力槌了小狗，並強硬拖行一小段距離，甚至出腳猛踹小狗，不料全程都被對面的魏姓女大生拍下；潘男得知自己會落網都是因為自己的毒友虐狗所致，也不由得埋怨對方。
警方事後將小白狗協請動保處人員安置，也將2人依毒品罪嫌送辦，而動手虐狗的林男也將依違反動保法吃上高額法款。
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