疑疲勞駕駛翻車 2妙齡女驚呆送醫
2016-09-06 03:01
灰色轎車四輪朝天。（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區隆恩街，凌晨近1點50分時發生車輛翻覆意外，共乘灰色轎車的兩名年輕女子，疑因疲勞駕駛加上車速過快，行經客家文化園區時失控翻車，消防人員到場時兩人已自行爬出車外，雖僅受輕傷但因過度驚嚇難以言語，目前兩人送醫觀察，車禍過程交由警方釐清。
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