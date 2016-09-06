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紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命

2016-09-06  02:44

〔中央社〕紐約當局今天表示，當地黎明之前舉行的加勒比海傳統慶祝活動中，有2人遭到射殺。儘管警方和社區活躍人士已加強防範這項年度慶典經常出現的暴力場面，仍發生這樣的事故。

在這項「黎明前派對」（J'Ouvert）進行中，共發生3起不同的槍擊事件。這是個街頭派對，為加勒比海嘉年華會揭開序幕。勞動節週末期間在布魯克林區上演的這場嘉年華會，吸引了數萬名狂歡人潮。

警方說，槍擊並造成另2人受傷。

在去年同一活動中，有2人身亡，其中一人是紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的高級幕僚。

此次的2名遇害男性分別為18歲和22歲，事發時間為凌晨3時45分和4時15分。1名72歲老婦在第一次槍擊中受傷，另1名20歲男子在清晨6時45分前後的第三次槍擊中腿部中槍。

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